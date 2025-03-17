Fuhuş için bir araya geldikleri kişileri gasp yapan çeteye operasyon

Fuhuş yapmak ve yaptırmak için sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla hedef kişileri, şüpheli kadınlarla özel konut veya otel odalarında bir araya getirdikten sonra para ve değerli eşyalarını gasp eden çeteye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından Ankara ve Antalya'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 18'i Ankara'da 2'si Antalya'da gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.