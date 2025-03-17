Haberler Yaşam Haberleri Fuhuş için bir araya geldikleri kişileri gasp yapan çeteye operasyon
Giriş Tarihi: 17.3.2025 11:46 Son Güncelleme: 17.3.2025 11:50

Fuhuş için bir araya geldikleri kişileri gasp yapan çeteye operasyon

Ankara’da fuhuş yapmak ve yaptırmak için sosyal medya üzerinden ilan vererek, anlaştıkları kişileri gasp eden 20 şüpheli yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Fuhuş için bir araya geldikleri kişileri gasp yapan çeteye operasyon

Fuhuş yapmak ve yaptırmak için sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla hedef kişileri, şüpheli kadınlarla özel konut veya otel odalarında bir araya getirdikten sonra para ve değerli eşyalarını gasp eden çeteye yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından Ankara ve Antalya'da 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 18'i Ankara'da 2'si Antalya'da gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Fuhuş için bir araya geldikleri kişileri gasp yapan çeteye operasyon
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