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Giriş Tarihi: 5.07.2026

Fuhuş operasyonunda 9 kadın kurtarıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Fuhuş operasyonunda 9 kadın kurtarıldı
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TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezindeki masaj salonları ile bağlantılı şahıslara yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya illerini kapsayan eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı değerlendirilen 9 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 video kaset, 2 flaş bellek, 1 hard disk, 1 POS cihazı, çeşitli cinsel içerikli ürünler ve ilaçlar ile 7 bin 360 TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen teknik deliller, ifadeler ve teşhis işlemleri sonucunda, söz konusu işyerlerinde 3 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Fuhuş operasyonunda 9 kadın kurtarıldı
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