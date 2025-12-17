Fuhuş şebekesine ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen ihbar ve artan şikâyetler üzerine başkentte gizli bir soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan soruşturma ekipleri, Çankaya'da "night club" ve "telebar" adı altında faaliyet gösteren 11 işletmeyi mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekânlara girerek fuhşa aracılık, teşvik ve organize eden şüphelileri adım adım izledi. Gizli kameralarla mekân çalışanları ile müşteriler arasındaki pazarlıklar kayıt altına alındı. Yapılan tespitlerde, kadınların "masaya oturma" adı altında müşteriyle tanıştırıldığı, ardından ücret karşılığı fuhuş için otellere götürüldüğü belirlendi.
"YOKSA İŞE ALMAYIZ" TEHDİDİ
Mağdur kadınların ifadelerinde, işletme sahipleri, müdürler ve şef garsonların sistematik baskı uyguladığı ortaya çıktı. Kadınlar, "Müşteriyle çıkmazsan bir daha işe alamayız" şeklinde tehdit edildiklerini, fuhuş amaçlı müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve kazançtan komisyon alındığını anlattı. Bazı mağdurlar, sadece masaya oturup kons yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen, "Bu işler böyle olmuyor, müşteriyle otele gitmen lazım" denilerek fuhşa zorlandıklarını ifade etti.
Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise kadınların bir kısmının SGK'lı olarak çalışıyor gösterilmesi oldu.
60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında 11 işletmenin sahipleri, işletme müdürleri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonrası tüm işletmelerin faaliyeti sonlandırılırken, fuhşa sürüklendiği belirlenen 64 mağdur kadın kurtarıldı ve tamamının ifadesine başvuruldu.