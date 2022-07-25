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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:46 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:46

Full HD Ne Demek? Teknoloji Terimi Olarak HD Kelimesinin Açılımı Ve Anlamı Nedir?

HD kelimesi televizyonlarda, YouTube videolarında, internetten izlediğimiz filmlerle sıklıkla karşımıza çıkıyor. HD yazan bir film ya da video standart görüntü yerine daha kaliteli görüntü imkanı sağlıyor. İşte HD kelimesinin anlamı da buradan çıkıyor. Günümüz teknolojisiyle artık izleyeceğimiz videonun görüntü kalitesini seçmek bize kalıyor. Full HD ne demek? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. HD nedir, açılımı ve diğer merak edilenler işte tüm detaylar…

Full HD Ne Demek? Teknoloji Terimi Olarak HD Kelimesinin Açılımı Ve Anlamı Nedir?

Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan televizyon, bilgisayar gibi görüntülü elektronik cihazlarda bulunan özelliklerden birisi HD yani High Definition'dur. Bu kelimenin Türkçe karşılığı yüksek tanım, yüksek netlik anlamlarına gelmektedir. Eskiden tek görüntü seçeneği ile videoları izlemek zorundayken günümüzde farklı seçeneklerdeki görüntü kalitesi ile videoları izleyebiliyoruz. HD, Full HD gibi seçenekleri seçebiliyoruz. HD nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. HD'nin açılımı işte detaylar.

HD'NİN AÇILIMI

HD kelimesi açılımı High Definition olarak bilinir. Türkçe 'de "yüksek çözünürlük" anlamına karşılık gelmektedir. HD televizyondaki görüntü, piksel adı verilen noktacıkların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

HD NE DEMEK?

HD kelimesinin Türkçe karşılığı yüksek netlik veya yüksek çözünürlük şeklinde görüntü terimi olarak adlandırabiliriz. Mesela; bir sinema salonunda izlediğimiz filmin her detayını gerçekçi ve çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu sağlayan filmin HD kalitede olmasından dolayıdır. Ya da televizyonda izlediğimiz bir kanalın standart görüntüsü yerine HD yayınını seçersek görüntünün daha iyi olduğunu anlayabilirsiniz. HD nedir? Sorusunun kısaca yanıtı daha kaliteli görüntü imkanı sağlayan teknolojidir. HD özelliği bulunan yayınlarda en düşük standart 1280x720 pikseldir ve bir yayının HD kabul edilmesi için en az bu çözünürlüğü desteklemesi şartı bulunmaktadır. Televizyonlarda HD özelliği en az 720 piksel çözünürlüktedir. Televizyonlarda HD yayın kullanabilmek için televizyon uydunuzun HD kaliteyi desteklemesi gerekir. İnternette izleyeceğiniz videolarda ise videoların HD kalitede yüklenmiş olması gerekir. Yani standart kalitede yüklenen bir videoyu HD izleyemezsiniz.

FULL HD NE DEMEK?

Full HD kelimesi aslında çözünürlüğü ifade eder. Açılımı Full High Definition olarak ifade edilir. Yani yüksek çözünürlüklü yayın anlamına gelir. Piksek adı verilen noktaların bir araya gelmesiyle daha net bir görüntü imkanı oluşturulur. Bu piksel sayısı ne kadar fazla olursa o kadar görüntü kalitesi iyi olur. Mesela; LCD bir televizyon Full HD özellikte ise 1920 sıra ve 1080 satır pikselden oluşmuştur. Bu oluşturulan pikseller izleyiciye daha net, keskin ve derin görüntü sağlar. Full HD görüntü kalitesinin ulaştığı son noktalardan biridir. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Son üretilen televizyonların çoğu Full HD desteklemektedir.

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Full HD Ne Demek? Teknoloji Terimi Olarak HD Kelimesinin Açılımı Ve Anlamı Nedir?
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