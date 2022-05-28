Fulya’da kanlı sabah

İstanbul Şişli'de, Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden dün sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine adrese giden ekipler 3 cansız bedenle karşılaştı. İlk incelemelerde, 34 yaşındaki müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BİMTAŞ'ta görevli eski kız arkadaşı Beril Varol'u (28) ve ev arkadaşı Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.Üç gencin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şişli Kaymakamlığı da olaya ilişkin açıklama yayımladı. Beril Varol'un tehdit aldığı gerekçesiyle Bektaş hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı, geçen yıl çıkarılan uzaklaştırma kararının aralıkta bittiği bilgisine ulaşıldı. İddiaya göre uzaklaştırma kararı bitene kadar Varol'u rahatsız etmeyen Yavuz Selim Bektaş, eski sevgilisinin bir erkekle aynı evi paylaştığını öğrenince plan yaptı, çifte cinayeti işledikten sonra canına kıydı. Saldırganın, olay öncesi kaleme aldığı notta, "Yapacağımı yaptım. Artık yaşamamın anlamı yok" diye yazdığı belirlendi. Ömer Akın ile Beril Varol'un yakınları sinir krizi geçirdi.Olayın ardından çok çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Buna göre Yavuz Selim Bektaş; lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü'nde, yüksek lisansını ise mimari akustik alanında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Orkestra şefliği ve baş çellist olarak çalıştı. Çello, piyano, gitar ve müzik teorisi alanında dersler veriyordu. Taksim Meydanı başta olmak üzere kentin pek çok yerinde sokak müzisyenliği de yapıyordu. Beril Varol ise lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin tümünü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Geomatik Mühendisliği alanında yaptı. Varol, 1.5 yıldır BİMTAŞ bünyesinde Akıllı Şehirler Ekibi'nde mühendis olarak çalışıyordu. Londra Müzik Koleji'nden müzik eğitimi de alan Beril Varol, profesyonel olarak keman, viyola ve piyano çalıyordu. Varol, katili Bektaş ile birlikte Twobowz adlı müzik grubunu kurarak birlikte sokakta müzisyenliği bile yapmıştı.Öldürülen Ömer Akın'ın ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Geomatik Mühendisliği Bölümü'nde araştırma görevlisi olduğu bildirildi.