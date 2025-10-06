Haberler Yaşam Haberleri Funda Karayel, yeni kitabı “Rota Bilinmez” için New York’taki Türkevi’nde okurlarıyla buluşuyor
Giriş Tarihi: 6.10.2025 18:41

Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Funda Karayel, yeni kitabı “Rota Bilinmez” için New York’taki Türkevi’nde okurlarıyla buluşuyor.

Karayel, imza ve söyleşi etkinliğinde kitabın ilham kaynaklarını paylaşacak, içsel yolculuk temalı hikayeleriyle dinleyicilere ilham verecek.

İstanbul Havalimanında başlayıp New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında biten "Rota Bilinmez", geciken uçuşlardan kaybolan bavullara, vedalardan yeniden doğuşlara uzanan bir yaşam yolculuğunu anlatıyor.

"BİR SEYAHAT REHBERİ DEĞİL"

Yazar, eserini "bir seyahat rehberi değil, içinde kendinizi bulacağınız duraklar sunan bir içsel seyahat manifestosu" olarak tanımlıyor.

