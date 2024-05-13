Furkan Suresi 20. Ayet Okunuşu - Furkan Suresi’nin 20. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Furkan Suresi, ismini ilk ayetinde geçen "El-Furkan" kelimesinden alır ve Peygamber Efendimizin tüm insanlar için gönderildiğini anlatır. Aynı zamanda onun tebliğ esnasında ne gibi zorluklarla karşılaştığını da anlatan bir suredir. Surenin tüm ayetlerinde geçen konular merak edilse de belli ayetler üzerinde de durulmaktadır. Furkan Suresi 20. ayet okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali hakkında merak edilen birçok önemli nokta bulunur.

Furkan Suresi 20. Ayet Okunuşu

Furkan Suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresidir. Sure toplamda 77 ayetten meydana gelmektedir. İsmini ilk ayetinde geçen ve aynı zamanda Esma'ül Hüsna içerisinde de geçen el-Furkan adından almaktadır. Furkan Suresi Mekke'de inmiş olsa da ilk üç ayetinin Medine'de indiğine dair de görüşler bulunur. Bununla birlikte Nur Suresinden sonra Şuara Suresinden de önce gelen bir suredir. Mushaftaki resmi sıralamasına göre ise 25. sure olarak kutsal kitap içerisinde yerini almıştır. Bununla birlikte cüz 19'da bulunur. Furkan Suresinin 20. ayetinin okunuşu ise şu şekildedir:

Ve ma erselna kableke minel murselıne illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra

Furkan Suresi 20. Ayet Arapça Yazılışı

Furkan Suresinin 20. ayetini Arapça yazılışından okumak isteyenler için;

Furkan Suresi Türkçe Anlamı ve Meali

Furkan Suresi gibi önemli surelerin Arapçalarını okumak son derece faziletlidir. Ancak bu surelerde kişilere ne tür mesajlar verildiğinin de anlaşılması büyük önem taşır. Hem daha iyi anlayabilmek hem de surenin verdiği mesajlardan faydalanabilmek için Türkçe mealine gereken önemi de vermek önem taşır. Konusunu bilmenin yanında faziletlerini anlayabilmek için de Türkçe anlamına önem vermek gerekir. Furkan Suresi 20. Ayetinin Türkçe anlamı ve meali ise şu şekildedir:

Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi. (Ey insanlar!) Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. (Bakalım) sabredecek misiniz? Rabbin hakkıyla görendir.