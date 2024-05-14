Furkan Suresi 23. Ayet Okunuşu - Furkan Suresi’nin 23. Ayeti Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı ve Meali

Furkan Suresi 23. ayet okunuşu, Müslümanları güzel ahlaklarıyla bilinçlendirirken aynı zamanda düşmanlıklardan ve çatışmalardan kaçınmaları gerektiğini hatırlatır. Furkan Suresi'nin 23. ayeti Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve meali incelendiğinde görülür ki, güzel sözlerle iletişim kurmak, toplumda uyumu ve barışı sağlar ve şeytanın tuzaklarına karşı bir korunma sağlar. Müslümanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için güzel ahlaklarıyla hareket etmeli ve şeytanın tuzaklarından uzak durmalıdır.

Furkan Suresi'nin 23. Ayeti Arapça Yazılışı





Furkan Suresi 23. Ayet Okunuşu

Vekadimnâ ilâ mâ 'amilû min 'amelin fece'alnâhu hebâen menśûrâ(n)

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Furkan Suresi'nin 23. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik.

Müslümanlara güzel sözlerle konuşmalarını öğütlerken aynı zamanda şeytanın tuzaklarına karşı uyarır. Ayet, insanlara güzel ve nezaketli bir şekilde konuşmalarını öğütler. İyi niyetle, saygıyla ve sevgiyle iletişim kurmak, toplumda uyumu ve dostluğu artırır.