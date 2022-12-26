Futbol Terimleri Sözlüğü – En Çok Karıştırılan ve Hiç Bilinmeyen Futbol Terimleri Kısaltmaları ve Anlamları

Futbol terimleri ve anlamları, her yaş grubundan futbol meraklısının ilgi alanıdır. Bilinmeyen modern futbol terimleri ile bulunduğunuz ortamda futbol bilginizle ön plana çıkabilirsiniz. Futbol kavramları genel itibariyle futbol oynanırken kullanılan ifade ve terimleri kapsar. Söz konusu terimlere hâkim olarak futbol tutkunuzu farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. İngilizce futbolda kullanılan terimler yazımızın devamında.

Futbol Terimleri ve Anlamları

Futbol, tüm dünyada ilgi gören bir spor dalıdır. Ülkemizde de futbol oynamak ve izlemek bir tutku halini almıştır. Söz konusu spor dalında kullanılan birçok terim vardır. Bu terimlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

Başlama Vuruşu: Futbol, 11'er kişilik iki takım ile oynanır. Oyun da futbol sahasının tam ortasından başlar. Bu başlama anında topa yapılan ilk vuruş başlama vuruşu olarak ifade edilir.

Faul: Futbol, belli kurallara göre oynanır. Oyun esnasında karşı takımın oyuncusuna kural dışı harekette bulunmak faul olarak isimlendirilir.

Taç: Topun futbol sahasının yan çizgilerinin dışına çıkması durumunda taç söz konusudur. Taç durumunda rakip takımın oyuncusu elle taç atışı kullanır.

Korner: Korner, topun karşı takımın kale çizgisi hizasından oyun dışına çıkmasıdır. Bu durumda topu kornere çıkaran takımın rakibi korner atışı kullanır.

Gol: Topun rakip takım kale çizgisini geçmesi olayına gol denir. Gol olduğunda gol atan takımın hanesine 1 gol yazılır.

Futbol Kavramları

Futbol kavramları yukarıda sıralananlarla sınırlı değildir. Aşağıdaki kavramlar da futbol oynarken ya da izlerken duyduğunuz terimlerdir.

Off-side: Off-side İngilizce bir terimdir. Oyun rakip takımın sahasında iken pas verilen oyuncunun rakip takım oyuncunun gerisinde olmaması gerekir. Aksi durumda oyuncu off-side'a düşmüş olur. Bu durumda oyunun serbest vuruş ile başlaması gerekir.

Penaltı: Penaltı da İngilizce bir terimdir. Rakip takımın ceza sahası içinde yapılan kural dışı bir harekette hakem penaltı kararı verebilir. Bu durumda, ceza alanı içindeki penaltı noktasından penaltı atışı yapılmalıdır.

Maç Süresi: Futbol maçları 45'er dakikalık 2 yarı halinde, toplam 90 dakika olacak şekilde oynanır. Bu sürenin tamamlanmasını müteakip hakem, oyunda oynanmamış süreyi maç süresine ilave edebilir. Söz konusu durumda maç süresi 90 dakikada fazla olacaktır.

Futbolda kullanılan terimlerin birçoğu İngilizce kökenlidir. Bu nedenle futbol terimleri evrenseldir ve tüm dillerde hemen hemen aynıdır. Futbolda kullanılan terim ve kavramlar yukarıdakilerle sınırlı değildir. Farklı kavramların da futbol içinde kullanıldığını görebilirsiniz. Bilinmeyen kavramları futbol izledikçe öğrenmeniz ve kavramanız daha kolay olacaktır.