Futbolcu cinayeti şüphelisi Aleyna Kalaycıoğlu: Köpeğimi almaya gitmiştik

İstanbul'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında bulunan türkücü İzzet Yıldızhan ve baba Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusuun ardından 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu ve sanatçı Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 kişi ise tutuklandı.

BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kundakçı'yı soktu. Kundakçı ve Canbay, konuşmak için 19 Mart akşamı Ümraniye'de stüdyoya geldi. Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Kalaycıoğlu ile sevgilisi Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu öne sürüldü. Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, aracın içinde bulunan Canbay ve Kundakçı'ya doğru ateş açtı. Açılan ateşte ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.



BİRİLERİNİN VURULDUĞUNDAN HABERİM YOK

Adliyeye sevk edilen şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk beyanında; 'Ben kimseyi azmettirmedim' dediği öne sürülürken polise, stüdyoda bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay'ı görmeleri üzerine olayın yaşandığını öne sürdü. Olay yerinden araçla ayrıldıktan sonra yol üzerinde araçtan indiğini belirten Kalaycıoğlu ateş edildikten sonra birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını iddia etti.