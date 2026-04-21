SON DAKİKA: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 şüphelinin tutukluluk halleri devam edecek

Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası ekipler önce Aleyna Kalaycıoğlu'nu ardından Alaatin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
BABA KADAYIFÇIOĞLU'NA ADLİ KONTROL
Şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine babasına ait araçla geldiğinin belirlenmesi üzerine, baba hakkında da "yardım etme" şüphesi değerlendirildi. Hakkında tedbir kararı bulunmayan ve serbest bırakılan Baba Bilal Kadayıfçıoğlu'na, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma yükümlülüğü olacak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ederken, 24 Mart tarihinden itibaren cezaevinde tutuklu olan Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.
Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile cezaevinden bağlanan şüpheliler tahliyelerini talep ederken hakimlik 7 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.