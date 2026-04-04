Futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen tahliye oldu

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan ve 17 yıla kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen dün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davada tutuklu sanık Yandaş, hakkındaki suçlamaları reddederek "Kimseye bahis oynatmadım. Bahis sitesine hiç üyeliğim olmadı" dedi. Ersen Dikmen ile aralarındaki para transferlerinin yardım amaçlı olduğunu, paraların bahis sitelerine aktarıldığından haberi olmadığını anlattı. Hakim, tutuklu Ersen Dikmen'e ise Fenerbahçe maçına kuponlar yapmak için Mert Hakan Yandaş'ın yönlendirmesi olup olmadığını sordu. Dikmen, "Hayır. Fenerbahçe'yi çok iyi bilen biriyim. Herhangi bir yönlendirilmeye ihtiyacım yok" diyerek savunmasını bitirdi. Mahkeme, Mert Halan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliyesine karar verdi.

