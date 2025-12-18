Futbolcu Uğurcan Bekçi’ye silahlı saldırı! Entübe edildi

Edinilen bilgilere göre olay, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki ayrı gurup arasında, henüz tam olarak öğrenilemese de, iddialara göre alacak verecek meselesinden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Uğurcan Bekçi (27) ile birlikte Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) silahla yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Silah seslerinin ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde kanlar içinde kalan üç yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
İKİ KEZ KALBİ DURDU
Kocaeli'nde, Kocaelispor başta olmak üzere Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor ve Belediye Derincespor formalarını giyen kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin, kasık bölgesinden aldığı kurşun yarası nedeniyle ciddi kan kaybı yaşadığı öğrenildi.
Hastanede tedavi altına alınan futbolcunun iki kez kalbinin durduğu, bu nedenle ameliyata alınamadığı belirtilmişti. Yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Bekçi'nin entübe edildiği öğrenildi.
POLİS SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığı, silahlı saldırıya karışan kişi ya da kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.