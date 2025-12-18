Futbolcu Uğurcan Bekçi’ye silahlı saldırı! Entübe edildi

Edinilen bilgilere göre olay, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki ayrı gurup arasında, henüz tam olarak öğrenilemese de, iddialara göre alacak verecek meselesinden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Uğurcan Bekçi (27) ile birlikte Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) silahla yaralandı.