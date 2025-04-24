FWD Nedir? Araçlarda FWD Ne İşe Yarar, Hangi Çekiş Tipidir?

Otomobil dünyasında motorun ürettiği gücün tekerleklere nasıl aktarıldığı, sürüş dinamiklerini ve araç performansını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Farklı çekiş sistemleri arasında yaygın olarak kullanılanlardan biri de FWD, yani "Front-Wheel Drive" olarak bilinen önden çekiş sistemidir. Araçlarda FWD nedir, ne işe yarar, hangi çekiş tipidir soruları bizlere, bu sistemin avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunmaktadır.

FWD Nedir?

FWD, İngilizce "Front Wheel Drive" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçesi "Önden Çekişli Araç" anlamına gelir. Bu sistemde, motor gücü yalnızca ön tekerleklere iletilir. Yani aracı ön tekerlekler çeker, arka tekerlekler ise pasif olarak sadece yön dengesi sağlar. Önden çekiş sistemi, otomotiv dünyasında en yaygın çekiş tipidir. Günümüzde üretilen birçok sedan, hatchback ve kompakt modelde FWD sistemi kullanılır.

Araçlarda FWD Ne İşe Yarar, Hangi Çekiş Tipidir?

FWD, temel olarak iki tekerlekten çekiş sistemlerinden biridir. Motorun gücü sadece ön tekerleklere iletilir ve aracın hareketi bu tekerlekler aracılığıyla sağlanır. Bu, arkadan itişli (RWD) sistemin tam tersidir; RWD'de güç arka tekerleklere iletilir.

Önden çekiş, otomotiv endüstrisinde en yaygın kullanılan çekiş sistemlerinden biridir. Özellikle kompakt otomobiller, sedanlar ve bazı crossover modellerinde sıklıkla tercih edilir. Bunun temel nedenleri arasında maliyet etkinliği, yakıt verimliliği ve pratik iç mekan çözümleri sunması yer alır.

Ancak, FWD sisteminin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Özellikle yüksek performanslı araçlarda, ön tekerleklerin hem direksiyon hem de çekiş görevini aynı anda üstlenmesi, torkyönlendirmesi (torque steer) olarak bilinen bir duruma yol açabilir. Bu durumda, özellikle ani hızlanmalarda direksiyon hakimiyeti zorlaşabilir. Ayrıca, ağırlığın ön tarafta yoğunlaşması, aracın viraj alma dinamiklerini ve genel yol tutuşunu bazı durumlarda olumsuz etkileyebilir.