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Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:34 Son Güncelleme: 14.12.2021 09:34

G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? G Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları

G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? G Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları

G sınıfı ehliyet, özel içerikli ehliyet türlerinden bir tanesidir. Bu ehliyete sahip kişiler iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanabilmektedir. Yani iş makinesi kullanacak kişilerin alması gereken ehliyet türü budur. Lakin G sınıfı ehliyet almak ve kullanmak için birtakım şartları yetine getirmek gerekmektedir. Peki G sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır? G sınıfı ehliyet nedir? g sınıfı ehliyetin fiyatları, yaş sınırı ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak için tek yapmanız gereken okumaya devam etmek!

G sınıfı ehliyet, iş makinesi kullanmak isteyen kişilerin edinmesi gereken ehliyet türüdür. Bu ehliyeti aldıktan sonra, iş makinesi ile trafiğe çıkmak için yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Bu nedenle G sınıfı ehliyet alacak kişilerin bu sınıfa dair detayları bilmesinde önem vardır. İşte G sınıfı ehliyet ile ilgili detaylar…

G SINIFI EHLİYET NEDİR?

G sınıfı ehliyet, özel kapsamlı ehliyet türlerinden bir tanesidir. G sınıfı ehliyet; kişinin iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanmasına izin veren ehliyet türüdür. G sınıfı ehliyetler ile iş makineleri haricinde, motorlu bisikletler de kullanılabilmektedir.

G sınıfı ehliyetlerin geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu ehliyet türünü almak için deneyim ve tecrübe şartı aranmamaktadır. Yani kişinin önceden başka bir ehliyeti olmasa bile, G sınıfı ehliyet almasının önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. G sınıfı ehliyet almak isteyen kişinin kanuni yaş sınırı şartını karşılaması yeterlidir. G sınıfı ehliyet almak için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

G SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

G sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek araç sayısı oldukça kapsamlıdır. G sınıfı ehliyete sahip kişiler M sınıfı ehliyet türüne ait araçları da kullanabilmektedir. Yani G sınıfı ehliyet ile şu araçlar kullanılabilmektedir:

  • İş makinesi türündeki motorlu araçlar,
  • Motorlu bisiklet

G SINIFI EHLİYET KODLARI

Kişinin G sınıfı ehliyet ile kullandığı araçla trafiğe çıkabilmesi için öncelikle iş makinesi operatörlük sertifikalarını işletmeleri gerekmektedir. G sınıfı ehliyet işletme ücreti 2021 yılında 1638,40 TL olmuştur.

Ayrıca bu sırada kişinin ehliyetine de hangi iş makinesini kullanıyor ise onun kodu da yazılmaktadır. Örneğin kişinin ehliyetine; "G sınıf (ekskavatör) veya G sınıf (forklift)" şeklinde ne tür bir iş makinesi kullandığı da yazılmaktadır. Bu iş makinelerinin de kendilerine özgü kodu bulunmaktadır. G sınıfı ehliyet kodlarına örnek vermek gerekirse;

  • Forklift ehliyeti kodu: 105.06,
  • Manlift ehliyeti kodu: 105.35,
  • Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi) ehliyetinin kodu: 105.02,
  • Ekskavatör ehliyeti kodu: 105.04,
  • Vinç (Lastik Tekerlekli) ehliyeti kodu: 105.10.

G SINIFI EHLİYET ALMA ŞARTLARI

G sınıfı ehliyet alabilmek içinde kişinin bazı şartları bünyesinde bulundurması zorunludur. Bu şartlardan birinin eksikliği halinde, kişi G sınıfı ehliyet almaya hak kazanamayacaktır. G sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

  • Ehliyet almaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak,
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Gerekli ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak,
  • Sürücü belgesinin süresiz olarak geri alınmış olmaması.

G SINIFI EHLİYET NASIL ALINIR?

G sınıfı ehliyet almak için ilk olarak öngörülen ehliyet sınavlarını başarı ile tamamlamak gerekmektedir. Ayrıca G sınıfı ehliyet alabilmek için bazı evrakları da toplamak zorunludur. G sınıfı ehliyet için gerekli evraklar şunlardır:

  • Öğrenim durumunu gösterir belge,
  • Adli sicil kaydı,
  • Kan grubu kartı,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • "Sürücü olur" isimli sağlık raporu,
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 2 adet biyometrik fotoğraf.

G SINIFI EHLİYET FİYATLARI

G sınıfı ehliyet alabilmek için atılacak ilk adım bir sürücü kursuna kaydolmaktır. Sürücü kursu ücretleri genel olarak değişkenlik göstermek ile bile, ortalama olarak G sınıfı ehliyeti fiyatları 2021 yılı için 2.300 TL civarındadır. G sınıfı ehliyet almak için ise ayrıca bazı harçların da yatırılması gerekmektedir. G sınıfı ehliyet harç ücretleri toplamda 1.638,40 TL tutmaktadır.

G SINIFI EHLİYET YAŞ SINIRI

G sınıfı ehliyet alabilmek için ilgili kanunlarda gösterilen yaş sınırı şartını karşılamak gerekmektedir. Her ehliyet tipi için belirlenen özel bir yaş limiti bulunmaktadır. G sınıfı ehliyet yaş sınırı ise 18'dir. Yani G sınıfı ehliyet almak isteyen kimsenin 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

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G Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? G Sınıfı Ehliyet Nedir? Fiyatları, Yaş Sınırı ve Şartları
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