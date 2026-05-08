Gabar Dağı’nda trekking günleri

Şırnak'ta bir dönem terör nedeniyle girilemeyen Gabbar Dağı Cehennem Deresi'nde, öğretmenler için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Doğa ile iç içe yapılan etkinlikte trekking yürüyüşü yapan öğretmenler hem stres attı hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyüne minibüslerle ulaşan öğretmenler, buradan traktörlerle Cehennem Deresi Kanyonu'na geçti. Yeşillikler arasında gerçekleştirilen yürüyüşün ardından dere kenarında piknik yapan grup, halay çekip çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi. Yeni öğretmenler için oryantasyon çalışması niteliğinde olan etkinliğe, 60'ı yeni atanan olmak üzere 110 öğretmen katıldı. Organizasyon yetkilisi Uzman Psikolojik Danışman Eser Karal, "Öğrencilerimize daha nitelikli ruh sağlığı hizmeti sunabilmek için öncelikle öğretmenlerimizin iyi hissetmesini hedefliyoruz" dedi.

