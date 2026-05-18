Gabar’da 5 yılda 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı

Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak-1'de 1.850 metre derinliğe ulaşılırken, bölgeden petrol müjdesi gelmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Van'ın Çatak ilçesi kutsalındaki Kör Kandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında ise, petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil-2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Gabar'da elde edilen tarihi başarıların, Van gibi potansiyeli yüksek iller için ilham verici bir kalkınma modeli niteliği taşıdığını belirten AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Van'ın sadece bir kültür ve turizm şehri değil, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik bir enerji kalesi olması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.