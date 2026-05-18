Haberler Yaşam Haberleri Gabar’da 5 yılda 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:26

Gabar’da 5 yılda 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hayata geçirdiği “milli enerji hamlesi” kapsamında bölgenin yer altı kaynakları ekonomiye kazandırılıyor. Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 5 yılda çıkarılan 60 milyon varil petrolün ekonomiye kazandırıldığı ifade edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gabar’da 5 yılda 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı
  • ABONE OL

Van'daki ilk arama kuyusu olan Beşparmak-1'de 1.850 metre derinliğe ulaşılırken, bölgeden petrol müjdesi gelmesinin an meselesi olduğu belirtildi. Van'ın Çatak ilçesi kutsalındaki Kör Kandil-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında ise, petrol bulaşımlı ve organik madde bakımından zengin seviyelerin tespit edildiği ifade edildi. Kör Kandil-2B bölgesinde de sismik veri programı hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Gabar'da elde edilen tarihi başarıların, Van gibi potansiyeli yüksek iller için ilham verici bir kalkınma modeli niteliği taşıdığını belirten AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Van'ın sadece bir kültür ve turizm şehri değil, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik bir enerji kalesi olması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

#VAN #ŞIRNAK #GABAR DAĞI #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gabar’da 5 yılda 60 milyon varil petrol ekonomiye kazandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA