Gaga Bulut şantajdan tutuklandı! Gaga Bulut’un yazışmaları ortaya çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Gaga Bulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (24) instagram hesabı üzerinden toplumun genel ahlakını bozan paylaşımlar yaptığını belirledi. 'iamgagabulut' kullanıcı adı olan instagram hesabının biyografi kısmında gagabulutt ibareli telegram kanalın linkinin bulunduğu gören Siber polis, kanalda cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı fark etti.

Bulut Altuğ'un fotoğrafları ve videoları paylaşımdan kaldırmak için mağdur vatandaşlardan para istediği ortaya çıktı. Şantaj yaptığı belirlenen Altuğ'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Siber polis, Altuğ'u 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından dün (perşembe) gözaltına aldı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda evin çelik kasasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi. Ekipler para ve altına el koydu.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Telegram sayfasında hem paylaşım yapmak hem de paylaştığı cinsel içerikli fotoğraf ve videoların kaldırması karşılığında para istediği iddia edilen Gaga Bulut, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde video ve fotoğrafları kaldırma ya da paylaşma karşılığında para istediğini kabul eden Gaga Bulut'un yazışmaları da ortaya çıktı. Gaga Bulut'un yazışmalarda telegram grubunda rezil etmek istediği bir kişinin videosunun yayılması karşılığında 100 bin lira istediği ortaya çıktı.

Şantajı meslek haline getiren Gaga Bulut tutuklandı! | Video