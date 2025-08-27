Galata Köprüsü'nde 80'ler tarzı kumar tezgahı! Şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Sosyal medya üzerinde 'Seksenlerin dolandırıcısı' ve 'Bul karayı al parayı' sloganlarıyla bir kişinin Galata köprüsü üzerinde hazırladığı düzenekle kumar oynattığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu Galata Köprüsü üzerinde bekleyen polis ekipleri bir süre sonra kumar oynatmaya başlayan şüpheli Tahsin K.'yı gözaltına aldı.