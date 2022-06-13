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Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:49 Son Güncelleme: 13.6.2022 13:49

Galata Kulesi Nerede? Galata Kulesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Galata Kulesi Nerede? Galata Kulesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Güzelliği ve tarihi dokusuyla övgülere doymayan şehir İstanbul’un ev sahipliği yaptığı birçok tarihi mekan vardır. Galata Kulesi de görülesi güzellikteki, tarihi ve devasa mimarisiyle ilgileri üzerine çeken mekânlardan birisidir. Hal böyle olunca ziyaretçilerin aklında, gidip görmek istediği Galata Kulesi’ne nasıl gidileceği sorusu gelmektedir. Galata Kulesi nerede? Galata Kulesi hangi ilçede? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bizans döneminden bu yana ayakta kalmayı başarmış, birçok medeniyete tanıklık etmiş Galata Kulesi aynı zamanda pek çok önemli olaya da ev sahipliği yapmıştır. Onun bu özellikleri, tarih ve kültür severleri kendine sıklıkla çekmesine sebep olmaktadır. Peki, Galata Kulesi hangi semtte? Galata Kulesi'ne nasıl gidilir? İşte detaylı bilgiler...

Galata Kulesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

İstanbul ve tarih kelimeleri bir araya gelince akıllara belli başlı önemli tarihi mekanlar gelmektedir. Bu bahsi geçen mekanlardan birisi de Galata Kulesi'dir. 528 tarihinde Bizans imparatoru Anastasius tarafından aslında bir fener kulesi olarak inşa ettirilen yapı, Osmanlılara geçince onarılmış ve rasathane olarak sonraki yıllarda da yangın gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır.

Hezarfen Ahmet Çelebi tahtadan yaptığı kanatlarla uçuş tecrübesini Galata Kulesi'nde edinmiştir, bu denli tarihî ve önemli olaya şahit olan ki Galata Kulesi ne yazık ki bazı elim olaylara da tanıklık etmiştir. Tüm bunlara ilaveten Galata Kulesi yerden 70 metre kadar yüksekliğiyle Haliç ve İstanbul Boğazının enfes manzarasının keyfini çıkarmak mümkün kılmaktadır. Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata Kulesi'ne özel araçlarla yahut toplu taşıma vasıtaları gitmek oldukça kolaydır, hatta merkezi pek çok yere de yürüme mesafesi uzaklığındadır.

Eğer özel araçla gidilecekse Tarlabaşı yolundan Taksim'e çıkarken sol tarafta Galata Kulesi tabelasının yönlendirdiği tarafa saparak Galata Kulesi'ne ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma tercih edenler ise Anadolu Yakasından geliyorsa Kadıköy- Karaköy, Üsküdar-Karaköy vapur seferlerini ve Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanarak Galata Kulesi'ne ulaşabilir.

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Galata Kulesi Nerede? Galata Kulesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
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