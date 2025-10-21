Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman’a hayırlı olsun ziyareti

HSK'nın ara kararnamesi ile Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Doç. Dr. Barış Duman'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman tarafından karşılanan Özbek ve Bahçetepe Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı makamında ağırlandı. Hoş sohbet ve iyi dilek temennilerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Sayın Barış Duman'a ziyaret anısı olarak hediye takdim edilirken günün anısına fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi ve ziyaret sona erdi.