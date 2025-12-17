Giriş Tarihi: 17.12.2025 21:52

GS BASKETBOL MAÇI BAŞLADI! Igokea - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki (BCL) temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, kritik bir viraja giriyor. Sarı-kırmızılılar, grup aşamasındaki 6. ve son maçında Bosna Hersek temsilcisi Igokea’ya konuk oluyor. Gruptaki kaderini belirleyecek bu zorlu randevu öncesi taraftarlar; "Igokea - Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına kilitlendi. İşte temsilcimizin Avrupa sınavına dair tüm detaylar.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun perdesini Bosna Hersek'te kapatıyor. Gruptan çıkma ve sıralama avantajını elde etme adına büyük önem taşıyan bu mücadelede, temsilcimiz mutlak galibiyet hedefliyor. İstanbul'daki ilk maçta mağlup ettiği rakibine karşı deplasmanda da üstünlük kurmak isteyen sarı kırmızılılarda rota galibiyet.

IGOKEA - GALATASARAY MCT TECHNİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik eşleşme için takvimler bugünü işaret ediyor:

Maç Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba (Bugün)

Maç Saati: TSİ 20.30

Salon: Laktasi Spor Salonu (Bosna Hersek)

IGOKEA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Avrupa'daki bu zorlu sınavı, Türkiye'deki basketbolseverler için canlı olarak ekranlara gelecek:

Karşılaşma, TRT Spor üzerinden naklen ve canlı olarak izlenebilecek.

Avrupa'da geride kalan 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak yoluna Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray MCT Technic son olarak Pallacanestro Trieste ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 80-79'luk skorla mağlup ayrıldı.

4 takımdan oluşan grup maçlarına sahne olacak son 16 turunda ise Galatasaray Basketbol Takımı, Rytas Vilnius ile eşleşirken gruptaki diğer rakipler play-in etabı sonrasında belli olacak.

