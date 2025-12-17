GS BASKETBOL MAÇI BAŞLADI! Igokea - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun perdesini Bosna Hersek'te kapatıyor. Gruptan çıkma ve sıralama avantajını elde etme adına büyük önem taşıyan bu mücadelede, temsilcimiz mutlak galibiyet hedefliyor. İstanbul'daki ilk maçta mağlup ettiği rakibine karşı deplasmanda da üstünlük kurmak isteyen sarı kırmızılılarda rota galibiyet.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik eşleşme için takvimler bugünü işaret ediyor:
Maç Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba (Bugün)
Maç Saati: TSİ 20.30
Salon: Laktasi Spor Salonu (Bosna Hersek)
Avrupa'da geride kalan 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak yoluna Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray MCT Technic son olarak Pallacanestro Trieste ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 80-79'luk skorla mağlup ayrıldı.
4 takımdan oluşan grup maçlarına sahne olacak son 16 turunda ise Galatasaray Basketbol Takımı, Rytas Vilnius ile eşleşirken gruptaki diğer rakipler play-in etabı sonrasında belli olacak.