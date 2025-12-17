GS BASKETBOL MAÇI BAŞLADI! Igokea - Galatasaray MCT Technic maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

Avrupa'da geride kalan 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak yoluna Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubunu lider olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray MCT Technic son olarak Pallacanestro Trieste ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 80-79'luk skorla mağlup ayrıldı.

4 takımdan oluşan grup maçlarına sahne olacak son 16 turunda ise Galatasaray Basketbol Takımı, Rytas Vilnius ile eşleşirken gruptaki diğer rakipler play-in etabı sonrasında belli olacak.