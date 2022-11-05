Haberler Yaşam Haberleri GS BJK CANLI YAYIN! Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı: Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 5.11.2022 18:55 Son Güncelleme: 5.11.2022 18:55

GS BJK CANLI YAYIN! Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı: Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda?

Galatasaray ve Beşiktaş Spor Toto Süper Lig 13. Haftada derbi heyecanı yaşıyor. Maçın hakemi Halil Umut Meler olarak belirlenirken teknik direktör değişikliği ardından Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ilk defa Okan Buruklu Galatasaray’a konuk olacak. Puan durumunda peş peşe olan sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar NEF Stadyumu’nda ter dökecek. Galatasaray Beşiktaş canlı izle ekranı başına geçen futbolseverler soruyor: Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, GS BJK derbisi hangi kanalda şifresiz? İşte, Galatasaray Beşiktaş canlı izle kanalı, yayın saati ve muhtemel 11’ler…

GS BJK CANLI YAYIN! Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı: Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig 13. Hafta derbi maçı heyecanı ile doldu taştı. Taraftar NEF Stadyumu'nda yerini aldı. Puan tablosunda 4. Sırada yer alan siyah beyazlıları 5. Sıradaki sarı kırmızılılar takip ediyor. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın izle araştırmaları başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş canlı izle hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, muhtemel 11 bilgisi…

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE HANGİ KANALDA?

Dev derbi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skoru ise sabah.com.tr'de yer alacak.

Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Yunus (Barış), Mertens, Rashica, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Josef, Salih, Dele (Redmond), Cenk, Weghorst

BEŞİKTAŞ'IN SON GALİBİYETİ YİNE ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE

Beşiktaş, rakibine karşı son deplasman zaferini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı Kartal, Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı.

İKİ TAKMI ARASINDAKİ MÜCADELE

-Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 129'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 47-38 üstünlüğü bulunuyor (43B).

-Süper Lig'de Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında Beşiktaş'ı üst üste beş maçta mağlup eden Galatasaray, daha sonraki 14 karşılaşmadan dört galibiyet çıkarabildi (2B 8M).

-Galatasaray'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (2B 8M), iki galibiyetini de Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorlarla aldı (2015/16 & 2016/17).

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GS BJK CANLI YAYIN! Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı: Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda?
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