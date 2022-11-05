GS BJK CANLI YAYIN! Galatasaray Beşiktaş derbisi canlı izle ekranı: Süper Lig Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın hangi kanalda?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig 13. Hafta derbi maçı heyecanı ile doldu taştı. Taraftar NEF Stadyumu'nda yerini aldı. Puan tablosunda 4. Sırada yer alan siyah beyazlıları 5. Sıradaki sarı kırmızılılar takip ediyor. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın izle araştırmaları başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş canlı izle hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte, muhtemel 11 bilgisi…
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Yunus (Barış), Mertens, Rashica, Icardi
Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Josef, Salih, Dele (Redmond), Cenk, Weghorst
BEŞİKTAŞ'IN SON GALİBİYETİ YİNE ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE
Beşiktaş, rakibine karşı son deplasman zaferini de yine Şenol Güneş'in teknik direktörlüğü döneminde almış ve 27 Şubat 2017'de oynanan maçı Kartal, Talisca'nın frikiğiyle 1-0 kazanmıştı.
İKİ TAKMI ARASINDAKİ MÜCADELE
-Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 129'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-kırmızılı ekibin 47-38 üstünlüğü bulunuyor (43B).
-Süper Lig'de Ocak 2013-Mayıs 2015 arasında Beşiktaş'ı üst üste beş maçta mağlup eden Galatasaray, daha sonraki 14 karşılaşmadan dört galibiyet çıkarabildi (2B 8M).
-Galatasaray'a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Beşiktaş (2B 8M), iki galibiyetini de Şenol Güneş yönetiminde 1-0'lık skorlarla aldı (2015/16 & 2016/17).