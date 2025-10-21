Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:11

Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılılar ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik skorla mağlup ayrılırken, iç sahada Liverpool karşısında 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Şimdi ise sporseveler haftanın üçüncü karşılaşmasına odaklandı. Peki, Galataasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcisini evinde ağırlayacak. Son yıllarda Avrupa Kupaları'nda elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Bodo/Glimt'in sarı kırmızılılar karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Galataasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

GALATASARAY/BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı 22 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

GALATASASAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Liverpool karşısında ilk 3 puanını alan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim | Galatasaray -Bodo /Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

