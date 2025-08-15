Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İlk haftayı Gaziantep FK galibiyetiyle açan Galatasaray, taraftarının önünde de kazanıp sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Deplasmanda etkili bir sonuç arayan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, ekibini sürpriz için hazırlıyor. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY – KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray – Fatih Karagümrük maçı, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
OSIMHEN VE ICARDI'NİN DURUMU
Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin durumlu bu maç öncesinde belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılı takımla geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Osimhen'le sakatlıktan dönen Icardi'nin Fatih Karagümrük karşısında oynayıp oynamayacağı netleşmiş değil.
Okan Buruk'un Osimhen veya Icardi'ye görev vermemesi halinde forvette Barış Alper Yılmaz'ın görev alması bekleniyor. Barış Alper, Gaziantep FK maçına da forvette başlamış, 1 gol ve 2 asistle oynamıştı.
NELSSON VE CUESTA YOK
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Victor Nelsson ve Carlos Cuesta, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Takımdan ayrılığı gündemde olan her iki futbolcunun da lisansı çıkarılmamıştı.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper