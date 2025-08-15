Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İlk haftayı Gaziantep FK galibiyetiyle açan Galatasaray, taraftarının önünde de kazanıp sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Deplasmanda etkili bir sonuç arayan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, ekibini sürpriz için hazırlıyor. Peki, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?