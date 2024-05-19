GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI izle! Galatasaray Fenerbahçe maçını canlı veren kanallar! Süper Lig GS FB maçı canlı izle linki!

Galatasaray Fenerbahçe karşılaşmasında maça az bir süre kala iki takımın da muhtemel kadrosu belli oluyor. Maç öncesinde hazırlıklarını tamamlayan iki takımın da tek isteği 3 puanı hanesine yazdırmak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle linki!
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;
beIN Connect Australia
beIN Connect Canada
beIN Connect FRANCE
beIN Connect Hong Kong
beIN Connect Indonesia
beIN Connect Malaysia
beIN Connect New Zealand
beIN Connect Philippines
beIN Connect Thailand
beIN Connect Türkiye
beIN Connect USA
beIN Sports Canada HD
beIN Sports France 1 HD
beIN Sports HK 1 HD
beIN Sports Indonesia 3 HD
beIN Sports Philippines 3 HD
beIN Sports Singapore HD
beIN Sports Türkiye 1 HD
beIN Sports US Español
beIN Sports US HD
DigiTurk 4K UHD
ESPNPlay Caribbean
Fanatiz WCQ USA
FuboTV Canada
FuboTV USA
K Sport 1 Kosovo HD
Megogo Futbol 4
Prima Sport RO 3 HD
PrimaPlay
Sport 1 Czech HD
SportKlub 1 Crna Gora HD
SportKlub 1 Hrvatska HD
SportKlub 1 Srbija HD
SportKlub 3 Slovenija
Star+ OTT
Telekanal Futbol
Ziggo Sport Docu