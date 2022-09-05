Spor Toto Süper Lig'de 5. Hafta, bugün oynanacak maçla sona erecek. Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Ligde 7 puanla 8. sırada yer alan Aslan, Gaziantep FK'yı yenerek moral depolamak ve yükselişe geçmek istiyor. Namağlup Gaziantep ise galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray Gaziantep maçı muhtemel 11'ler ve canlı izle ekranı…