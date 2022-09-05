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Giriş Tarihi: 5.9.2022 10:24

Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de heyecan, 5. Hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Galatasaray, haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda?’’ sorusu ile Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın kanalı araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler ve canlı izle kanalı…

Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 5. Hafta, bugün oynanacak maçla sona erecek. Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Ligde 7 puanla 8. sırada yer alan Aslan, Gaziantep FK'yı yenerek moral depolamak ve yükselişe geçmek istiyor. Namağlup Gaziantep ise galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Galatasaray Gaziantep maçı muhtemel 11'ler ve canlı izle ekranı…

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 5. Hafta Galatasaray Gaziantep FK maçı, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 21:00'de başlayacak ve Nef Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Galatasaray Gaziantep FK maçı, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Furkan, Jevtovic, Hanousek, Mirza, Maxim, Markovic, Figueriedo

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Galatasaray Gaziantep maçı hangi kanalda? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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