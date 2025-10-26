Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı ve saati

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Galatasaray Göztepe maçı ile devam ediyor. Sahasında elde ettiği 30 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar ligde ise toplam 17 karşılaşmadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte Galatasaray Göztepe maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında detaylar;
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
RAMS Park'taki müsabaka bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Sane, Yunus, Barış Osimhen.
Göztepe: Lis, Furkan, Heilton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan.
Maç öncesinde öne çıkan istatistiksel veriler şu şekilde:
Göztepe'ye rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını en az ikişer gol atarak kazanan Galatasaray (toplam 18), bu rekabetteki en uzun serisini yaşıyor.
Galatasaray'a konuk olduğu son 16 Süper Lig maçından sadece 2 puan çıkarabilen Göztepe (2B 14M), son 10 ziyaretinden de mağlubiyetle döndü.
Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, Okan Buruk döneminde üst üste iki iç saha karşılaşmasında puan kaybetmedi.
Bu sezon Süper Lig'deki dört gol katkısını iki maça yayan Leroy Sané (2 gol vs İstanbul Başakşehir, 1 gol & 1 asist vs Kayserispor), Galatasaray formasıyla birden fazla karşılaşmada 2+ gol katkısında bulunan tek oyuncu konumunda.
Süper Lig'de yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son yedi maçı gol yemeden kazanan Okan Buruk, bu süreçte Stanimir Stolilov'un çalıştırdığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti (Mayıs 2025).