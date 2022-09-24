Galatasaray İstanbulspor maçı canlı izle! Galatasaray İstanbulspor hazırlık maçı izle: Canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyon adaylarından Galatasaray ile Süper Lig'e 17 yıl aradan sonra geri dönen İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Galatasaray-İstanbulspor maçı tarihi, saati ve canlı izle kanalı ile ilgili detaylar şöyle;

Tarih: 24 Eylül 2022 Cumartesi günü (bugün)

Saat: 19.00

Yer: Ali Sami Yen