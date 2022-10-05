Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Eleme turunda GMG Kastamonuspor 1966 takımıyla yeşil sahada mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçına ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak edilerek "Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur elemeleri Galatasaray Kastamonuspor maç tarihi ve canlı yayın kanalı detayları şöyle;
Galatasaray Kastamonuspor maçının tarih ve saat bilgileri TFF tarafından yayımlanacak resmi fikstür ile belli olacak. Maçın oynanacağı gün ve saat belli olduğunda tüm detayları sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün gerçekleşti. Galatasaray'ın, bu turdaki rakibi GMG Kastamonuspor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.