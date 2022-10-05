Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.