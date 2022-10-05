Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 00:06 Son Güncelleme: 5.10.2022 00:10

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. eleme turu kura çekiminin ardından Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın rakibi GMG Kastamonuspor 1966 takımı olarak belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin oynanacağı tarih ve yayınlanacağı kanala ilişkin bilgiler merak edilerek “Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Eleme turunda GMG Kastamonuspor 1966 takımıyla yeşil sahada mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçına ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak edilerek "Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur elemeleri Galatasaray Kastamonuspor maç tarihi ve canlı yayın kanalı detayları şöyle;

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Kastamonuspor maçının tarih ve saat bilgileri TFF tarafından yayımlanacak resmi fikstür ile belli olacak. Maçın oynanacağı gün ve saat belli olduğunda tüm detayları sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Galatasaray - Kastamonuspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün gerçekleşti. Galatasaray'ın, bu turdaki rakibi GMG Kastamonuspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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Galatasaray Kastamonuspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Kastamonuspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak?
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