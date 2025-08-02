Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Lazio maçı canlı izle, maç yayını kesintisiz ekranda!
Giriş Tarihi: 2.8.2025 21:04 Son Güncelleme: 2.8.2025 21:04

GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Lazio maçı canlı izle, maç yayını kesintisiz ekranda!

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray, çıktığı her maçta ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekip, sezon öncesi en önemli hazırlık karşılaşmalarından birini bu akşam İtalya Serie A temsilcisi Lazio ile oynayacak. Taraftarlar büyük bir heyecanla bu maçı beklerken, kulüpte de maç öncesi yoğun bir atmosfer yaşanıyor. Galatasaray Lazio maçı canlı izle aramaları artarken, futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerine ulaşmak istiyor.İşte Galatasaray Lazio maçı canlı izle, şifresiz ekran!

GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Lazio maçı canlı izle, maç yayını kesintisiz ekranda!

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bu önemli karşılaşmada İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'yu konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Galatasaray Lazio maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, futbolseverler maçın başlama saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor.İşte Galatasaray-Lazio maçı canlı izle, şifresiz ekranda!

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, güçlü İtalya temsilcisi Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleriyle birlikte sahne alacağı bu önemli mücadele, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Galatasaray - Lazio hazırlık maçı 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka TV100'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - LAZİO MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Galatasaray-Lazio hazırlık maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.tv100.com/canli-yayin

GALATASARAY - LAZIO: İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Lemina, Eren, Sara, Sallai, Sane

Lazio: Mandas, Marusic, Hysaj, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos

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GALATASARAY LAZİO MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Lazio maçı canlı izle, maç yayını kesintisiz ekranda!
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