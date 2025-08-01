Haberler Yaşam Haberleri DEV MAÇA GERİ SAYIM! GS-Lazio hazırlık karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 1.08.2025 07:36 Son Güncelleme: 1.08.2025 07:36

DEV MAÇA GERİ SAYIM! GS-Lazio hazırlık karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında İtalyan temsilcisi Lazio ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak taraftarının beklentisini yükselten sarı kırmızılılar, sezon öncesi performansını bu özel karşılaşmada göstermek istiyor. Lazio ise Türkiye turu kapsamında ikinci hazırlık maçına çıkıyor. İlk mücadelede Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, Galatasaray karşısında moral arayacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEV MAÇA GERİ SAYIM! GS-Lazio hazırlık karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, yeni sezon öncesi temposunu artırıyor. Sezon öncesi kamp kapsamında önemli bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, İtalyan temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. İlk mücadelede Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, Galatasaray karşısında moral arayacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak Galatasaray - Lazio maçı 2 Ağustos Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranından yayınlanacak.

Galatasaray'ın Lazio ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde Victor Osimhen ve Leroy Sane için stadyumda imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray, Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları belirlendi. En yüksek ücretin 18.000 TL olarak belirlendiği biletler arasında en düşük ücret ise 1.300 TL olarak duyuruldu.

Premium - 18.000
Delux - 17.000
Lux - 16.000
Classic - 15.000
Kategori 1 - 10.000
Kategori 2 - 9.000
Kategori 3 - 8.000
Kategori 4 - 7.000
Kategori 5 - 6.500
Kategori 6 - 5.500
Kategori 7 - 5.000
Kategori 8 - 4.000
Kategori 9 - 3.000
Kategori 10 - 1.400
Kategori 11 - 1.300
Misafir - 1.300

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DEV MAÇA GERİ SAYIM! GS-Lazio hazırlık karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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