DEV MAÇA GERİ SAYIM! GS-Lazio hazırlık karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, yeni sezon öncesi temposunu artırıyor. Sezon öncesi kamp kapsamında önemli bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, İtalyan temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. İlk mücadelede Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, Galatasaray karşısında moral arayacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanacak Galatasaray - Lazio maçı 2 Ağustos Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY-LAZİO MAÇI BİLET FİYATLARI
Galatasaray, Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları belirlendi. En yüksek ücretin 18.000 TL olarak belirlendiği biletler arasında en düşük ücret ise 1.300 TL olarak duyuruldu.
Premium - 18.000
Delux - 17.000
Lux - 16.000
Classic - 15.000
Kategori 1 - 10.000
Kategori 2 - 9.000
Kategori 3 - 8.000
Kategori 4 - 7.000
Kategori 5 - 6.500
Kategori 6 - 5.500
Kategori 7 - 5.000
Kategori 8 - 4.000
Kategori 9 - 3.000
Kategori 10 - 1.400
Kategori 11 - 1.300
Misafir - 1.300