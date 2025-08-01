DEV MAÇA GERİ SAYIM! GS-Lazio hazırlık karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, yeni sezon öncesi temposunu artırıyor. Sezon öncesi kamp kapsamında önemli bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılar, İtalyan temsilcisi Lazio ile kozlarını paylaşacak. İlk mücadelede Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, Galatasaray karşısında moral arayacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?