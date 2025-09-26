GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKIYOR! Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar?

Galatasaray – Liverpool maçının biletleri bugün satışa sunuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci karşılaşmasına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde galibiyet arayacak. Mücadeleyi tribünden izlemek isteyenler, "Biletler ne zaman satışa çıkacak, fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray – Liverpool biletiyle ilgili detaylar…
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor.
Bilet fiyatlarını 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına satışa açıldığında da kontrol edebilirsiniz.
Premium: ₺ 50.000
Delux: ₺ 48.000
Lux: ₺ 46.000
Classic: ₺ 44.000
Kategori 1: ₺ 30.000
Kategori 2: ₺ 27.500
Kategori 3: ₺ 25.000
Kategori 4: ₺ 22.500
Kategori 5: ₺ 21.000
Kategori 6: ₺ 18.000
Kategori 7: ₺ 17.000
Kategori 8: ₺ 12.000
Kategori 9: ₺ 10.000
Kategori 10: ₺ 2.700
Kategori 11: ₺ 2.300
Misafir: ₺ 2.300