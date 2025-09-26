Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKIYOR! Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.9.2025 14:19 Son Güncelleme: 26.9.2025 14:39

Galatasaray – Liverpool maç biletleri bugün satışa sunuluyor. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Devler Ligi’nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle dönen temsilcimiz, Süper Lig’de ise namağlup serisini sürdürüyor ve Avrupa’da ilk galibiyetini hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamayla biletlerin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Peki, Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar?

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatlarını 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00'te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına satışa açıldığında da kontrol edebilirsiniz.

Kategori Fiyatları

  • Premium: ₺ 50.000

  • Delux: ₺ 48.000

  • Lux: ₺ 46.000

  • Classic: ₺ 44.000

  • Kategori 1: ₺ 30.000

  • Kategori 2: ₺ 27.500

  • Kategori 3: ₺ 25.000

  • Kategori 4: ₺ 22.500

  • Kategori 5: ₺ 21.000

  • Kategori 6: ₺ 18.000

  • Kategori 7: ₺ 17.000

  • Kategori 8: ₺ 12.000

  • Kategori 9: ₺ 10.000

  • Kategori 10: ₺ 2.700

  • Kategori 11: ₺ 2.300

  • Misafir: ₺ 2.300

