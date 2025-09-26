GALATASARAY LIVERPOOL MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKIYOR! Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak, biletler ne kadar?

GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor.li Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmanın biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16.00'da GSPlus Premium Üyelere ve GSPara Kredi Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor.