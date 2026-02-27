Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? İşte Galatasaray'ın çeyrek final muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:58 Son Güncelleme: 27.02.2026 15:59

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? İşte Galatasaray'ın çeyrek final muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı zirveye çıkarken Galatasaray, Avrupa’nın devlerinden Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk maçların 10-11 Mart, rövanş mücadelelerinin ise 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak olmasıyla birlikte geri sayım başladı. Kritik 180 dakikanın ardından turu geçen taraf çeyrek finale yükselecek. Peki, Galatasaray Liverpool’u elerse çeyrek finalde kiminle eşleşecek?

Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? İşte Galatasaray’ın çeyrek final muhtemel rakipleri
  • ABONE OL

Avrupa arenasında büyük sınav kapıda. Galatasaray ile Liverpool arasındaki son 16 eşleşmesi, 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde gözler çeyrek final kura eşleşmesine çevrilecek.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart'ta yapılacak. İki ayak sonunda toplam skorda üstünlük kuran taraf çeyrek finale yükselecek.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? İşte Galatasaray'ın çeyrek final muhtemel rakipleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz