Galatasaray Liverpool’u elerse rakibi kim olacak? İşte Galatasaray’ın çeyrek final muhtemel rakipleri

Avrupa arenasında büyük sınav kapıda. Galatasaray ile Liverpool arasındaki son 16 eşleşmesi, 10-11 Mart ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde gözler çeyrek final kura eşleşmesine çevrilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmalar 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak.
Rövanş mücadeleleri ise 17-18 Mart'ta yapılacak. İki ayak sonunda toplam skorda üstünlük kuran taraf çeyrek finale yükselecek.