GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

Süper Lig takımlarında Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Macar Mol Vidi ekibiyle yeşil sahada bir araya gelecek. Okan Buruk liderliğinde yeni sezona hazırlık yapan sarı-kırmızılılar eksiklikleri görmek ve yeni transfer olan oyuncuların takıma uyumunu sağlamak amacıyla çıkacağı karşılaşmadan galip ayrılmak ve moral depolamak istiyor. Galatasaray maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak "Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın izle linki ve detaylar şöyle;
GALATASARAY XI: Batuhan, Van Aanholt, Kerem, Mostafa, Berkan, Emre A.(K), Nelsson, Cicaldau, Abdülkerim, Barış, Yunus
Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi başlama saatinden itibaren canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.
Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki altıncı günü çift antrenmanla geçirdi.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sabah ilk olarak denge çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise dinamik ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde koordinasyon çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktiksel antrenman gerçekleştirildi.
Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında bugün TSİ 20.00'de MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.