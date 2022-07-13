Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 19:09 Son Güncelleme: 13.7.2022 19:17

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 2022-2023 Süper Lig sezonu öncesinde Macar takımı Mol Vidi ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. En son Okan Buruk yönetiminde çıktığı Strum Graz maçında mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, bu yenilgiyi Mol Vidi karşısında alacağı galibiyetle unutmak istiyor. Öte yandan Galatasaray maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler "Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. "Galatasaray maçı canlı izle" linki ve tüm detaylar.

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

Süper Lig takımlarında Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Macar Mol Vidi ekibiyle yeşil sahada bir araya gelecek. Okan Buruk liderliğinde yeni sezona hazırlık yapan sarı-kırmızılılar eksiklikleri görmek ve yeni transfer olan oyuncuların takıma uyumunu sağlamak amacıyla çıkacağı karşılaşmadan galip ayrılmak ve moral depolamak istiyor. Galatasaray maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak "Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın izle linki ve detaylar şöyle;

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

GALATASARAY İLK 11

GALATASARAY XI: Batuhan, Van Aanholt, Kerem, Mostafa, Berkan, Emre A.(K), Nelsson, Cicaldau, Abdülkerim, Barış, Yunus

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi başlama saatinden itibaren canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

GALATASARAY YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki altıncı günü çift antrenmanla geçirdi.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Sabah ilk olarak denge çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi.

GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise dinamik ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde koordinasyon çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktiksel antrenman gerçekleştirildi.

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında bugün TSİ 20.00'de MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

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GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray Mol Vidi hazırlık maçı canlı yayın kanalı izle!
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