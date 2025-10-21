Galatasaray MCT - Würzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E grubu 3. maçında!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında Almanya'nın Würzburg Baskets takımını ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak grupta namağlup bir performans sergiliyor. Almanya temsilcisi Würzburg Baskets ise aynı şekilde grupta yenilgisiz durumda. Bu nedenle, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. İşte, Galatasaray - Würzburg maçı hakkında merak edilenler:
Galatasaray MCT Technic ile Würzburg Baskets arasındaki FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçı, 21 Ekim Salı günü saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Temsilcimiz son olarak Avrupa macerasında İtalya'da Pallacanestro Trieste deplasmanına çıktı. 91-90'lık skorla maçtan galip ayrılan Galatasaray Basketbol Takımı bu sonuçla ikinci maçında ikinci galibiyeti aldı.
Fabian White 19, Muhsin Yaşar ve James Palmer ise 10'ar sayı ile galibiyetin mimarlarından oldu.
Alman temsilci Fitness First Würzburg Baskets ise gruptaki ikinci maçında Igokea m:tel'i konuk etti. 70-68'lik skorla maçta galip gelen Würzburg 'ta Johnathan Stove 13 sayı ile en skorer isim oldu. Saso Filipovski'nin öğrencileri de grupta namağlup macerasına devam ediyor.