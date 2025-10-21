Galatasaray MCT - Würzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E grubu 3. maçında!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında Almanya'nın Würzburg Baskets takımını ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak grupta namağlup bir performans sergiliyor. Almanya temsilcisi Würzburg Baskets ise aynı şekilde grupta yenilgisiz durumda. Bu nedenle, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. İşte, Galatasaray - Würzburg maçı hakkında merak edilenler: