Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Mol Fehervar maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 15:03

Galatasaray Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Mol Fehervar maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 kaybeden Okan Buruk yönetimindeki Aslan, ikinci hazırlık maçında MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Kadrosuna Sergio Oliviera, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı katan sarı kırmızılı ekip, Mol Fehervar'i mağlup edip moral depolamak istiyor. Peki, Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Galatasaray Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Mol Fehervar maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonunda kötü sonuçlar elde eden Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 yenilen Okan Buruk yönetimindeki Aslan, galibiyet için sahada olacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Mol Fehervar maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!

GALATASARAY MOL FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Mol Vidi (Mol Fehervar) maçı, 13 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY MOL FEHERVAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Profertil Arena Hartberg'in ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Mol Fehervar hazırlık maçı, D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

MAÇ PROGRAMI

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

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Galatasaray Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray Mol Fehervar maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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