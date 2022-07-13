Süper Lig 2021-2022 sezonunda kötü sonuçlar elde eden Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden sarı kırmızılı ekip, ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında Sturm Graz'a 2-1 yenilen Okan Buruk yönetimindeki Aslan, galibiyet için sahada olacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Galatasaray - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Galatasaray - Mol Fehervar maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı!