Galatasaray Pardubice maçı CANLI izle! Galatasaray Pardubice HAZIRLIK MAÇI canlı yayın izle ekranı hangi kanalda?

GALATASARAY PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Pardubice hazırlık maçı, 19 Temmuz 2022 Salı günü yani bu akşam oynanacak ve maç saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray hazırlık maçları sürerken Sturm Graz ve Mol Fehervar maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Son maçta yine Çek takım Sigma Olomouc ile karşılaşan sarı kırmızılılar galibiyeti buldu.

İşte, Galatasaray Pardubice maçı canlı izle kanalı!