Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. maçında! Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürerken Galatasaray'ın Monaco deplasmanında oynayacağı kritik mücadele büyük ilgi görüyor. Maçın yayıncı kanalı ile birlikte başlangıç saati ve karşılaşmanın resmi takvimi sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Monaco–Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak?
Monaco-Galatasaray maçı, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23:00'te oynanacak.
Louis II Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.
Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, 9 puanla 14. sırada yer alıyor.
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)