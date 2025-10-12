Haberler Yaşam Haberleri GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:38

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 lig aşamasındaki kritik maçında Bodo/Glimt’i konuk edecek. Karşılaşma, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek. 8 maçlık seride Devler Ligi yoluna devam etmek isteyen sarı kırmızılılar evinde galibiyet hedefliyor. Peki; Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi işlemeye devam ediyor. Önceki maçlarından hanesine bir mağlubiyet ve bir galibiyet yazdıran temsilcimiz 3. karşılaşmasında yeniden puan peşinde. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını yanıtı:

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. maçlar oynanacak.
Galatasaray – Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.

Galatsaray Bodo/Glimt maçı bilet satışı için de kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

