Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray bu akşam ilk hazırlık maçına çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, yeni başkanı ve yeni hocasıyla geçen seneki başarısızlığı gölgelemek istiyor. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla birlikte bu sene daha üst sıralara çıkmak istiyor. Futbolseverler de Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu yöneltiyor. Peki, Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!
GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray'ın hazırlık maçı bugün akşam 20.30'da oynanacak.
GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ
9 Temmuz Cumartesi
20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
19 Temmuz Salı:
19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)