Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | HAZIRLIK MAÇI
Giriş Tarihi: 9.7.2022 13:53 Son Güncelleme: 9.7.2022 13:53

Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | HAZIRLIK MAÇI

Aslan yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetimindeki ilk maçına bugün çıkacak. Yeni transferler Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı’nın oynaması bekleniyor. Futbolseverler de Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sarı kırmızılıların ilk hazırlık maçı hakkında detaylar!

Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray bu akşam ilk hazırlık maçına çıkıyor. Okan Buruk yönetimindeki takım, yeni başkanı ve yeni hocasıyla geçen seneki başarısızlığı gölgelemek istiyor. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla birlikte bu sene daha üst sıralara çıkmak istiyor. Futbolseverler de Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu yöneltiyor. Peki, Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın hazırlık maçı bugün akşam 20.30'da oynanacak.

GALATASARAY STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Sturm Graz maçı bu akşam D Smart 77 ve Kanal Smart Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

9 Temmuz Cumartesi

20.30 Galatasaray-Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray-MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

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Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | HAZIRLIK MAÇI
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