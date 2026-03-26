Galatasaray taraftarını silahla yaralamıştı O holigan için 12 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Kadıköy'de 19 Mayıs 2025 tarihinde Galatasaraylı üç arkadaş kutlama yaparken takımlarının bayrağını kaldırması üzerine, yoldan geçen Murat Al (25) ile aralarında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Murat Al, silahını ateşledi ve Sercan Osmanoğlu (47) yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Murat Al, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

KURŞUN YEDİ AMA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Sercan Osmanoğlu, şampiyonluk kutlaması yaptıkları sırada bayrak açmalarına tepki gösteren sanık ile tartıştıklarını ve sanığın belinden çıkardığı silahla ateş ettiğini beyan etti. Kurşunun betondan sekip ayağına denk geldiğini söyleyen Osmanoğlu, sanığın sağlık harcamalarını, maddi ve manevi tazminat talebini karşıladığı için şikayetçi olmadı.

"YARALAMA AMACIM YOKTU"

Sanık Murat Al ise, kalabalık grubun kendisine bakıp laf attığını ve alkol şişesi fırlatarak üzerine yürüdükleri için silahıyla havaya ateş ettiğini ifade etti. Kendimi korumak için ateş ettim diyen Murat Al, kimseyi yaralama amacım yoktu dedi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, sanık Murat Al'ın 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıl 6 aya kadar, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

FENERBAHÇELİLERDEN ALDIĞI İLK DARBE DEĞİLMİŞ

Öte yandan Sercan Osmanoğlu'nun 2018 yılında Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir tarafından bıçaklanarak yaralandığı da öğrenildi. Osmanoğlu, şikayetinden vazgeçti. Fenerbahçeli eski milli futbolcu Erdi Demir, "haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ile 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.