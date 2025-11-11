Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç takvimi

Devler Ligi arenasında yoluna devam eden ve başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki sıralama ve tur umutları için hayati önem taşıyan bu karşılaşma, Türk futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Galatasaray - Union Saint-Gilloise mücadelesine dair maç tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri.