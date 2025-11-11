Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maç takvimi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:25

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor! Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı İstanbul'da konuk edecek. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin tarihini, başlama saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevabı kadar maç bilet fiyatları ve satışı da merak konusu.

Devler Ligi arenasında yoluna devam eden ve başarılı sonuçlar elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki sıralama ve tur umutları için hayati önem taşıyan bu karşılaşma, Türk futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Galatasaray - Union Saint-Gilloise mücadelesine dair maç tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri.

GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşması, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

