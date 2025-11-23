Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstür
Giriş Tarihi: 23.11.2025 16:26

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik serüvenine 5. hafta maçıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi İstanbul'daki kozu RAMS Park'ta ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Cimbom'un bu hayati maçı için futbolseverler yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Devler Ligi'ndeki bu önemli karşılaşmaya dair tüm detaylar ve yayın bilgileri.

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda heyecan dorukta. Türk futbolunun önemli temsilcisi Galatasaray, devler sahnesindeki mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Ligin 5. haftasına girilirken, her iki takım için de puan ya da puanlar alma zorunluluğu, maçı oldukça kritik bir hale getiriyor. RAMS Park'ta oynanacak bu karşılaşma, sarı kırmızıl ekibin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, taraftar desteğini arkalarına alarak Belçika ekibini mağlup etmeyi amaçlıyor. İşte, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları:

GALATASARAY UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Union Saint-Gilloise karşılaşması için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 5. hafta mücadelesi, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak.

Kritik öneme sahip bu karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde, İstanbul'daki görkemli stadyumu olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşecek. 25 Kasım Salı günü saatler 20.45'i gösterdiğinde, nefesler tutulacak ve maçın ilk düdüğü çalacak.

GALATASARAY UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te genel satışa sunulan maç biletlerinde fiyatlar şöyle:

Premium: 40.000 TL

Delux: 38.000 TL

Lux: 36.000 TL

Classic: 34.000 TL

Kategori 1: 22.500 TL

Kategori 2: 20.000 TL

Kategori 3: 18.000 TL

Kategori 4: 17.000 TL

Kategori 5: 16.000 TL

Kategori 6: 14.000 TL

Kategori 7: 13.000 TL

Kategori 8: 10.000 TL

Kategori 9: 8.000 TL

Kategori 10: 2.100 TL

Kategori 11: 2.000 TL

Misafir: 2.000 TL

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

