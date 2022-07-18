Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray Üniversitesi taban puanları: 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:26

Galatasaray Üniversitesi taban puanları: 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Galatasaray Üniversitesi taban puanları, YKS sonuçlarının ardından binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunu yayınlanmasıyla birlikte Üniversite kontenjanları, YKS taban ve tavan puanları ön bilgi veriyor. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Galatasaray Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin bölümü, taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Galatasaray Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte bilgiler…

Galatasaray Üniversitesi taban puanları: 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Galatasaray Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, 'Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Galatasaray Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Haberimizden, Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2022 hakkında bilgi edinebilir, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Galatasaray Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(Fransızca		 SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 4.351
5.590
6.507
8.560		 476,17171
520,34824
501,69453
490,12269
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(Fransızca)		 SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 8.645
10.100
10.522
11.100		 459,28449
509,81191
489,44272
482,16487
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik
(Fransızca)		 SAY 30+1
30+1
30+1
20+1		 31
31
31
21		 35.245
38.600
39.056
36.900		 410,34344
468,86276
435,82672
425,37909
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk
(Fransızca)		 EA 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
26
26
26		 213
90
89
98		 486,66416
530,91347
526,31886
522,99845
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 1.574
1.370
1.321
1.460		 439,85950
489,26964
475,33712
461,62676

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İktisat
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 1.965
1.660
1.669
1.920		 434,82255
484,81930
469,48136
453,99270
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 2.386
1.910
1.880
2.100		 430,46265
481,45021
466,44416
451,10606
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Siyaset Bilimi
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 3.590
3.080
3.773
6.860		 421,05839
470,26551
447,15304
422,90657
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sosyoloji
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 14.343
8.250
13.932
20.600		 386,29738
442,23664
416,51861
396,11047
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe
(Fransızca)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 36.896
16.100
30.697
43.200		 358,94733
422,00980
394,78011
371,28785
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 İletişim
(Fransızca)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 883
1.150
870
957		 433,06333
460,83237
465,03124
446,62378
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca)		 DİL 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 3.247
3.150
3.757
3.610		 457,41955
474,47637
464,67715
454,59109

Galatasaray Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(İÖ-Ücretli)		 TYT 25+1
25+1		 26
26		 320,06511
340,23086		 261.996
272.000
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği
(İÖ)		 TYT 25+1
25+1		 26
26		 302,35475
324,77833		 346.272
336.000
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Üniversitesi taban puanları: 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA