Galatasaray Üniversitesi taban puanları: 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Haberimizden, Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2022 hakkında bilgi edinebilir, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

Galatasaray Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği

(Fransızca SAY 30+1

30+1

30+1

25+1 31

31

31

26 4.351

5.590

6.507

8.560 476,17171

520,34824

501,69453

490,12269 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Endüstri Mühendisliği

(Fransızca) SAY 30+1

30+1

30+1

25+1 31

31

31

26 8.645

10.100

10.522

11.100 459,28449

509,81191

489,44272

482,16487 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Matematik

(Fransızca) SAY 30+1

30+1

30+1

20+1 31

31

31

21 35.245

38.600

39.056

36.900 410,34344

468,86276

435,82672

425,37909 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hukuk

(Fransızca) EA 25+1

25+1

25+1

25+1 26

26

26

26 213

90

89

98 486,66416

530,91347

526,31886

522,99845 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İşletme

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 1.574

1.370

1.321

1.460 439,85950

489,26964

475,33712

461,62676

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) İktisat

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 1.965

1.660

1.669

1.920 434,82255

484,81930

469,48136

453,99270 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Uluslararası İlişkiler

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 2.386

1.910

1.880

2.100 430,46265

481,45021

466,44416

451,10606 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Siyaset Bilimi

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 3.590

3.080

3.773

6.860 421,05839

470,26551

447,15304

422,90657 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sosyoloji

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 14.343

8.250

13.932

20.600 386,29738

442,23664

416,51861

396,11047 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Felsefe

(Fransızca) EA 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 36.896

16.100

30.697

43.200 358,94733

422,00980

394,78011

371,28785 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

(İstanbul) (Devlet) İletişim

(Fransızca) SÖZ 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 883

1.150

870

957 433,06333

460,83237

465,03124

446,62378 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

(İstanbul) (Devlet) Fransız Dili ve Edebiyatı

(Fransızca) DİL 30+1

30+1

30+1

30+1 31

31

31

31 3.247

3.150

3.757

3.610 457,41955

474,47637

464,67715

454,59109

Galatasaray Üniversitesi 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle: