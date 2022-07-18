Galatasaray Üniversitesi taban puanları: 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Galatasaray Üniversitesi taban puanları, tercih yapacak adaylar tarafından araştırılıyor. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, 'Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2022' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, Galatasaray Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Galatasaray Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Haberimizden, Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2022 hakkında bilgi edinebilir, Galatasaray Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
Galatasaray Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(Fransızca
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|4.351
5.590
6.507
8.560
|476,17171
520,34824
501,69453
490,12269
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(Fransızca)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|8.645
10.100
10.522
11.100
|459,28449
509,81191
489,44272
482,16487
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Matematik
(Fransızca)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
20+1
|31
31
31
21
|35.245
38.600
39.056
36.900
|410,34344
468,86276
435,82672
425,37909
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Hukuk
(Fransızca)
|EA
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
26
26
26
|213
90
89
98
|486,66416
530,91347
526,31886
522,99845
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İşletme
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|1.574
1.370
1.321
1.460
|439,85950
489,26964
475,33712
461,62676
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|İktisat
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|1.965
1.660
1.669
1.920
|434,82255
484,81930
469,48136
453,99270
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|2.386
1.910
1.880
2.100
|430,46265
481,45021
466,44416
451,10606
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Siyaset Bilimi
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|3.590
3.080
3.773
6.860
|421,05839
470,26551
447,15304
422,90657
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sosyoloji
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|14.343
8.250
13.932
20.600
|386,29738
442,23664
416,51861
396,11047
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Felsefe
(Fransızca)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|36.896
16.100
30.697
43.200
|358,94733
422,00980
394,78011
371,28785
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|İletişim
(Fransızca)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|883
1.150
870
957
|433,06333
460,83237
465,03124
446,62378
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
(İstanbul) (Devlet)
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(Fransızca)
|DİL
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|3.247
3.150
3.757
3.610
|457,41955
474,47637
464,67715
454,59109
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|320,06511
340,23086
|261.996
272.000
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Denizcilik Meslek Yüksekokulu
(İstanbul) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
(İÖ)
|TYT
|25+1
25+1
|26
26
|302,35475
324,77833
|346.272
336.000