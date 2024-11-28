Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçı TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı yayınlanıyor? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi temsilcilerimizin UEFA avrupa ligi maçları bu akşam ekrana geliyor. Temsilcilerimizin mücadelelerini yakından takip eden taraftarlar, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçı "TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?