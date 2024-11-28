Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçı TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı yayınlanıyor? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 17:53

Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçı TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı yayınlanıyor? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa ligi maçları yayın kanalı sporseveler tarafından araştırılıyor. Avrupa Ligi'nde bugün Beşiktaş Maccabi Tel Aviv  ve AZ Alkmaar - Galatasaray mücadeleleri gerçekleşecek. İki karşılaşmanın da yayın saatinin aynı olması sebebiyle hangi mücadele hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçı TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı yayınlanıyor? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda?

Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçı TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı yayınlanıyor? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi temsilcilerimizin UEFA avrupa ligi maçları bu akşam ekrana geliyor. Temsilcilerimizin mücadelelerini yakından takip eden taraftarlar, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçı "TRT 1'de mi yoksa TRT Spor'da mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI!

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 28 Kasım Perşembe günü (bugün) oynanacak.

UEFA Avrupa ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?

Organizasyondaki Türk temsilcilerimizden Beşiktaş, TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak.

Galatasaray ise TSİ 20.45'te Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçı TRT 1'de mi, TRT Spor'da mı yayınlanıyor?

AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 28 Kasım Perşembe günü TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanırken, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ise TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

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Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçı TRT 1’de mi, TRT Spor’da mı yayınlanıyor? UEFA Avrupa ligi maçları hangi kanalda?
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