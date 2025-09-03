Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi 2025-2026: UEFA listeleri verildi mi, kadro bildirimi bitti mi?

Galatasarau UEFA listesi kadro bildirimi öncesinde taraftarları ile Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferlerini taraftarı ile paylaştı. Fenerbahçe UEFA listesi öncesinde ise Ederson transferini duyurdu. Takımların Avrupa kadrosu ve Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi en çok merak edilenler arasında. Peki, UEFA listesi verildi mi, süre bitti mi?