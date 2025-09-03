Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi 2025-2026: UEFA listeleri verildi mi, kadro bildirimi bitti mi?

Galatasarau UEFA listesi kadro bildirimi öncesinde taraftarları ile Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferlerini taraftarı ile paylaştı. Fenerbahçe UEFA listesi öncesinde ise Ederson transferini duyurdu. Takımların Avrupa kadrosu ve Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi en çok merak edilenler arasında. Peki, UEFA listesi verildi mi, süre bitti mi?
2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi kapsamında kulüplerin A ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyordu.
Bu kapsamda süre doldu.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırarak kadro bildirimi öncesi adımlarını tamamlamak üzerine çalıştı.
Fenerbahçe UEFA listesi bildiriminden önce Ederson transferi KAP'a bildirildi. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan yıldızın ardından Dominik Livakovic, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın kiralandığını duyurdu.
Kerem Aktürkoğlu ve Asensio da sarı lacivertli formayı giymek için İstanbul'da!