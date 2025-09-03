Haberler Yaşam Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi 2025-2026: UEFA listeleri verildi mi, kadro bildirimi bitti mi?
Giriş Tarihi: 3.9.2025 09:53

Galatasaray ve Fenerbahçe UEFA listesi 2025-2026: UEFA listeleri verildi mi, kadro bildirimi bitti mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kapsamında ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor UEFA kadro bildirimi son tarihi takip etti. Takımlara yapılan transferlerin son tarih öncesi tamamlanarak bildirilmesi gerekiyor. UEFA listeleri verildi mi, ne zaman son gibi sorular taraftarın gündeminde yerini alırken son aşamayla birlikte Galatasaray UEFA listesi ve Fenerbahçe UEFA listesi 2025-2026 sezonu için araştırılmaya başladı. İşte, takımlardan son transferler:

Galatasarau UEFA listesi kadro bildirimi öncesinde taraftarları ile Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan transferlerini taraftarı ile paylaştı. Fenerbahçe UEFA listesi öncesinde ise Ederson transferini duyurdu. Takımların Avrupa kadrosu ve Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi en çok merak edilenler arasında. Peki, UEFA listesi verildi mi, süre bitti mi?

UEFA LİSTELERİ VERİLDİ Mİ?

2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi süresi kapsamında kulüplerin A ve B listesini en geç 2 Eylül 2025'i 3 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmesi gerekiyordu.

Bu kapsamda süre doldu.

FENERBAHÇE UEFA KADROSU BELLİ OLDU MU?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında ülkemizi temsil eden Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırarak kadro bildirimi öncesi adımlarını tamamlamak üzerine çalıştı.

Fenerbahçe UEFA listesi bildiriminden önce Ederson transferi KAP'a bildirildi. 3+1 yıllık sözleşme imzalanan yıldızın ardından Dominik Livakovic, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın kiralandığını duyurdu.

Kerem Aktürkoğlu ve Asensio da sarı lacivertli formayı giymek için İstanbul'da!

GALATASARAY UEFA KADROSU BELLİ OLDU MU?

Galatasaray UEFA listesi bildiriminden önce İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferlerini duyurdu. Öte yandan Cuesta, Zaniolo'nun kiralandığı da taraftar ile paylaşıldı.

