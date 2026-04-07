Galeriye kundak villaya kurşun

İstanbul'da galerici Selçuk Kürkoğlu (55) ile sevgilisi Dilek Karamuk'a (47) ait Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'ndeki galeriye gelen 2 şüpheli, otomobillere benzin dökerek yaktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki yaklaşık 100 milyon lira değerindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kundaklama olayının ardından aynı şüphelilerin bu kez Levent Mahallesi'ndeki çifte ait villaya gittiği ve ateş açtığı öğrenildi. Villa çevresinde yapılan incelemede 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi.

Selçuk Kürkoğlu'nun pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikâyette bulunmadığı öne sürüldü. Kürkoğlu'nun aynı zamanda eğlence mekânları olduğu, bu işletmelerde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla 64 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Dilek Karamuk'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Ayrıca araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle vatandaşların çiftten şikâyetçi olduğu öğrenildi.