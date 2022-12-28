Haberler Yaşam Haberleri Gamzedeyim Deva Bulmam Hikayesi Nedir? Gamzedeyim Deva Bulmam Anlamı ve Hikayesi
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:43 Son Güncelleme: 28.12.2022 09:43

Gamzedeyim Deva Bulmam Hikayesi Nedir? Gamzedeyim Deva Bulmam Anlamı ve Hikayesi

Gamzedeyim deva bulmam hikayesi son derece hüzünlüdür. Barış Manço’dan dinlemeye alışkın olduğumuz bu şarkı, gönüllere taht kurmayı başarmıştır. Bu şarkının sözleri araştırılırken öncelikle gamzedeyim deva bulmam ne demek sorusu üzerinde durmak gerekir. Şarkının sözleri son derece duygu yüklü olmasının yanında hikayesi de enteresan ve hüzünlüdür. Gamzedeyim deva bulmam sözlerinin anlamı nedir sorusunun cevabını sizler için yazımızda derledik.

Gamzedeyim Deva Bulmam Hikayesi Nedir? Gamzedeyim Deva Bulmam Anlamı ve Hikayesi

Gamzedeyim deva bulmam hikayesi kısa bir araştırma ile öğrenilebilir. Günümüzde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu prensibinden hareketle gamzedeyim deva bulmam ne demek sorusuna cevap bulabilirsiniz. Şarkının sözleri kadar hikayesinin de çok etkileyici olduğunu anlayabilirsiniz. Duygu yüklü bu şarkı Barış Manço ile bambaşka bir anlam kazanmıştır. Gamzedeyim deva bulmam sözlerinin anlamı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gamzedeyim Deva Bulmam Hikayesi

Tüm şarkıların kendine özel bir hikâyesi bulunur. Şarkılar genellikle eser sahibinin yaşadığı bir aşkın izlerini taşır. Gamzedeyim deva bulmam şarkısı da bu kapsamda bir aşk hikayesini çağrıştırır.

Gamzedeyim deva bulmam şarkısının kahramanı Kemani Tatyos Efendi'dir. Türk musikisi için önemli bir şahsiyet olan bu kişi 1858 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bir keman virtiözü olan Tatyos, hayatı boyunca 50'nin üzerinde esere imza atmıştır. Söz konusu şahsın soyismi 1913 yılı kayıtlarına "Çalgıcı" olarak yapılmıştır.

Tatyos hayat boyu yokluk içinde bir ömür sürmüştür. Bu dönemde yaşadığı sıkıntıları da eserlerine yansıtmıştır. Gamzedeyim deva bulmam şarkısı da söz konusu şahsın garipliğine, kadere sitemine vurgu yapar.

Gamzedeyim Deva Bulmam Ne Demek?

Gamzedeyim deva bulmam kelime grubunun esasında gamze ile bir ilgisi yoktur. Burada eser sahibi gamın vurduğu kişi olduğunu ve gama müptela kaldığını ilan eder. Eserin diğer dizelerinde de garip olduğundan ve elemin kendisini terk etmediğinden bahseder.

Gamzedeyim deva bulmam şarkısı Barış Manço ile özdeşleşmiştir. Barış Manço bu eserini 1980 yılında Kurtalan Ekspres ile hazırladığı albümünde seslendirmiştir. Söz konusu eser geçmişten günümüze her yaş grubu tarafından sevilerek dinlenir. Kendisini gam içinde hisseden herkes bu eserde kendini bulur. Farklı sanatçılar tarafından da seslendirilmiş olsa da gamzedeyim deva bulmam şarkısını Barış Manço'dan dinlemenin hazzı bir başkadır.

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Gamzedeyim Deva Bulmam Hikayesi Nedir? Gamzedeyim Deva Bulmam Anlamı ve Hikayesi
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