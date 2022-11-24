Gamze’nin ölümü cinayet çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ncı katından düşerek ölen henüz bir yıllık evli Gamze Yağlıoğlu'nun (29) intihar ettiği öne sürülmüştü. Ancak genç kadının, eşi Alper Yağlıoğlu (28) tarafından balkondan itildiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede Yağlıoğlu'nun "Eşi öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.İddianamede genç kadının saat 20.52.03'te düştüğü, eşinin saat 20.53.42'de site giriş kapısından dışarı çıktığı, arada sadece 1 dakika 39 saniye fark bulunduğu için düşme anı ile olay yerini tesadüfen terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca genç kadının tırnaklarından alınan örnekler ile şüphelinin DNA profilinin uyuştuğuna yer verildi. Alper Yağlıoğlu'nun eşini balkondan iterek öldürdüğü, evden çıktığı, kısa bir süre sonra geri geldiği, yaklaşık 6 dakika sonra eşinin cesedinin yanına gittiği belirtildi. Alper Yağlıoğlu'nun daireye çıkış, daireden iniş ve cesedin bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bulmasının 6 dakika içinde olmasının mümkün olmadığına yer verildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Alper Yağlıoğlu ise suçlamaları kabul etmedi.Anne Neşe Kıraç da kızının 2011 üniversite sınavında ilk 4 bin öğrenci içine girdiğini belirterek, "Gamze Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce bölümünü kazandı. Tam burslu okudu. 2016'da birincilikle bitirdi. Ardından ABD'de Southern İllions Aniversitesi, Almanya'da Bremen Üniversitesi'de eğitim aldı. İngilizce, Almanca, Fransızca'yı anadili gibi biliyordu. Dünyanın en saygın kuruluşlarında görev aldı. Kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti. Gamze hayat dolu, hayalleri olan bir kızdı" dedi.